روجينا تنتهي من تصوير آخر مشاهد مسلسل سر إلهي غدا

نجاح جماهيري كبير حققته الفنانة روجينا بمسلسل سر إلهي، الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2024 ضمن الأعمال الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتجسد خلاله شخصية نصرة.

فركش تصوير مسلسل سر إلهي

وكشف مصدر داخل العمل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يكون غدًا آخر أيام تصوير مشاهد مسلسل سر إلهي، الذي تجمع كل من مراد مكرم، ومحمود حجازي، وأحمد مجدي، ومريم أشرف زكي، ورنا رئيس ورشا مهدي، ومحسن منصور، ونورا مهدي، يوسف الأسدي، مجدي إدريس.

أبطال مسلس سر إلهي

مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا، محمد ثروت، مي سليم، أحمد مجدى، رنا رئيس، صلاح عبد الله، أحمد بدير، مراد مكرم، نهى عابدين، محسن منصور، محمود الحديني، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ورشا مهدي، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، من تأليف أمين جمال واخراج رؤوف عبدالعزيز.

موعد عرض مسلسل سر إلهي

ويأتي موعد عرض مسلسل سر إلهيفى تمام الساعة 12 منتصف الليل، على شاشة قناة cbc، ويذاع على شاشة قناة cbc drama في تمام الساعة 6 مساءً.