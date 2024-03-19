بعد عرض سر إلهي.. روجينا توجه رسالة مهمة لمستخدمي السوشيال ميديا

تناقش الفنانة روجينا ضمن أحداث مسلسلها الدرامي سر إلهي الذي يعرض في السباق الرمضاني لهذا العام، قضية السوشيال ميديا ومدى تأثيرها على الأشخاص الذين يكشفون حياتهم الخاصة عليها.

رسالة من روجينا لمستخدمى السوشيال ميديا

ووجهت الفنانة روجينا رسالة خاصة لمستخدمي السوشيال ميديا من خلال تصريحات خاصة لـ الوطن: «أود أن أنصحهم بأنه ليست كل تفاصيل الحياة الخاصة يجب أن نشاركها على السوشيال ميديا لأنه هناك خصوصية في حياة كل شخص لا بد وأن نحترمها وهذا ما تم تقديمه من خلال شخصية حلا التي تجسدها ابنتى مريم خلال الأحداث».

وتابعت روجينا: «الرسالة من الشخصية في نهاية العمل أن ليس كل ما يحدث في حياتنا الخاصة يمكن أن نشاركه مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذا يمكن أن يضرنا في النهاية».