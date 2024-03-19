تقدم أعمال تنفيذ مشروع خط سكة حديد «الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس»

أعلنت وزارة النقل، تقدم العمل في مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد «الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس» والذي يبلغ طوله 63 كم، موضحة أنه جارٍ إنشاء الجسور الترابية ومحطات الركاب وشحن البضائع بمعرفة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة واستشاري مصري.

خط سكة حديد «الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس»

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أنه يتم تنفيذ المشروع بإنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكي إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان بطول 16 كم وإنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس بطول 47 كم، وحيث يقع على المسار 18 عملاً صناعيًا «كباري - أنفاق - برابخ».

وأوضحت وزارة النقل، أن المشروع يسهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالمواني البحرية سواء مواني السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو مواني بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط.

الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

وأكدت الوزارة، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ ممر «السخنة - الإسكندرية» اللوجيستي والذي يتكون من «ميناء السخنة - الخط الأول للقطار الكهربائي السريع - الميناء الجاف بالعاشر من رمضان - خط السكة الحديد الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس - ميناء الإسكندرية الكبير»، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأيضاً في إطار قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتساهم في زيادة الدخل القومي، وفي ضوء قيام وزارة النقل بإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج «الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي» بالمواني البحرية والجافة والمناطق اللوجستية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات وذلك في ظل الجمهورية الجديدة.