السكة الحديد تنفي فرض غرامة 5 آلاف جنيه لهذه السلوكيات بالقطارات

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تناوله عبر أحد القنوات التلفزيونية بخصوص فرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه في حالة الجلوس على كرسي مخالف للرقم المدون بالتذكرة، أو كرسي غير محجوز، مؤكدة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.

وتناشد الهيئة المواطنين في بيان بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والأخبار المضللة والمغلوطة التي تهدف إلى اثارة البلبلة لدى المواطنين، مشيرة إلى ضرورة أخد المعلومات التي تتعلق بمرفق السكك الحديدية من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.