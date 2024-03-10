خريطة تعديلات مواعيد قطارات السكة الحديد في شهر رمضان.. التطبيق يبدأ غدا

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تطبيق مواعيد القطارات في رمضان 2024 الجديدة، حيث أجرت حزمة تعديلات كبيرة على مختلف خطوط الوجهين البحري والقبلي، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، موضحة أنه تم توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات، سواء من الهاتف المحمول، أو من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

مواعيد القطارات

أول التعديلات في مواعيد القطارات، هي تعديل ميعاد قطاري 147 و138 ركاب «الفيوم – الواسطي» والعكس، حيث يقوم قطار رقم 138 ركاب من محطة الواسطى الساعة 14:00 ويصل إلى محطة الفيوم الساعة 15:00، على أن يقوم قطار رقم 148 «الفيوم – الواسطى» من محطة الفيوم الساعة 13:30 دقيقة ويصل إلى محطة الواسطى الساعة 14:20 دقيقة.

كما تم تعديل ميعاد قطار 2103 «خدمات التبين»، حيث يقوم القطار من محطة التبين الساعة 14:00 ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 15:00 على أن يمر بمحطات المرازيق والبدرشين والحوامدية والجيزة وبولاق الدكرور وإمبابة.

تأخير قيام قطار 268 ركاب

كما قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تأخير قيام قطار 268 ركاب «المنصورة – طنطا»، ليقوم من المنصورة الساعة 13.25 بدلا من الساعة 13.00، ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلا من الساعة 14.35، ووقوف قطار 297 اكسبريس «طنطا – المنصورة» بمحطتي منية شنتنا عياش وصفط تراب.

كما أعلنت الهيئة، عن تعديل ميعاد قيام قطار 1915 سياحي «القاهرة – المنصورة»، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساءاً ليصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساءا، ويمر بمحطات بنها والمحلة الكبرى وسمنود وطلخا.

وبحسب الهيئة، تم تعديل ميعاد قيام قطار 2027 تالجو «القاهرة - الإسكندرية» ليقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءاً بدلاً من الساعة 7:00مساءاً ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءاً ويمر بمحطة سيدي جابر.

تعديل ميعاد قيام قطار 2026 تالجو

وضمن مجموعة التعديلات، تعديل ميعاد قيام قطار 2026 تالجو «الإسكندرية - القاهرة» ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساءاً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءاً ويمر بمحطة سيدي جابر، ويتم تعديل ميعاد قيام قطار 959 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسماعيلية»، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساءًا ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساءاً ويمر بمحطات قليوب وقها وطوخ وبنها ومنية القمح وأبوحماد والزقازيق والتل الكبير والقصاصين وأبوصوير.

كما يتم تعديل ميعاد قيام قطار 63 ركاب «طنطا - المنصورة»، ليقوم من محطة طنطا الساعة 3:55 مساءاً، ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساءاً، ويمر بمحطات الرجدية وشبشير الحصة ومحلة روح وصطف تراب ومنية شنتنا عياش ومنشية البكري والمحلة الكبرى وغزل المحلة ومحلة أبوعلي والراهبين وسمنود وميت خلف وميت عساس وكفر العرب وميت الكرما وطلخا.

قطار رقم 32 تهوية

وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقوف قطار رقم 3017 ثالثة مكيفة خط «القاهرة - المنصورة» بمحطتي قويسنا وبركة السبع ويتحرك من القاهرة الساعة 2:15 مساءً، ويمر بمحطات بنها وقويسنا وبركة السبع والمحلة الكبرى وسمنود وطلخا ويصل إلى محطة المنصورة الساعة 4:35 مساءً.

ووفق السكة الحديد، يتحرك قطار رقم 32 تهوية «الإسكندرية – طنطا» من محطة الإسكندرية الساعة 6:20 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 10:30 مساءً ويمر بمحطة قويسنا وبنها.

أما قطار رقم 586/ 587 مكيف «الإسكندرية – المنصورة» يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 2:20 مساءً ويصل إلى محطة المنصورة الساعة 5:30 مساءً ويمر بمحطات طنطا ومحلة روح والمحلة الكبرى وسمنود وطلخا.

أما قطار رقم 157 تهوية «الأقصر – الإسكندرية» يتحرك من محطة الأقصر الساعة 7:30 صباحاً ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 11:00 مساءً ويمر بمحطات بنها وطنطا ودمنهور وسيدي جابر.