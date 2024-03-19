خبير سياسات دولية: بلينكن يرى أن نتنياهو خطر على الإسرائيليين

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر والسعودية ستكون مختلفة نظرا لحدوث انقسامات في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، خاصة الجناح الذي يمثله «بلينكن» المؤيد لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وجناح نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس أو ويليام برنز رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن بلينكن ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان هما جناحان داعمان لحكومة الاحتلال لكن زيارة وزير الخارجية الأمريكي هذه المرة ستكون مختلفة نظرا لأن ضغط الداخل الأمريكي بدأ يظهر تأثيره على الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن جناح بلينكن يرى أن بنيامين نتنياهو خطر على دولة الاحتلال والإسرائيليين، بعدما أعطوا دولة الاحتلال كل الأدوات لتفعل ما تفعله في قطاع غزة، إلا أنهم أعادوا التفكير خاصة أن الموقف الدولي والأوروبي تغير، مؤكدا أن كل حديث نتنياهو على أنه سيأتي ويحصل على المحتجزين دون تواصل أو تفاوض مع حماس هذا هو الجنون، لأنه يعلي من تكلفة استشهاد الفلسطينيين.