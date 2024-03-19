مصممة مكرمية: تعلمتها منذ 9 سنوات.. وتستخدم في الديكورات المنزلية

تحدثت المصممة نرمين سليمان عن بداية تعليمها فن من فنون المكرمية منذ 9 سنوات أو ما يعرف بفن تنظيم الخيوط، من خلال التعرف على أحد الأشخاص المهتمين بفن المكرمية، حيث أراد أن ينقل لي هذا الفن، موضحة أن في البداية كان الموضوع صعبا إلا أنها أصرت على التعلم.

وأشارت خلال لقائها ببرنامج باب رزق المذاع عبر قناة dmc، الذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني، إلى أنها تعلمت المهنة وبدأت في تعليمها السيدات، من خلال ورشة بالمحلة، بحكم سكنها بالمدينة الشهيرة بصناعة الغزل والنسيج، كما توجد ورشة أخرى بالقاهرة في حي عزبة خير الله، وأنشأت منافذ بيع لهذه الورش لمساعدة السيدات على المعيشة واستمرار فن المكرمية.

وأضافت أن فن المكرمية يتضمن مجموعة من العقد الأساسية، حيث يمكن استخدام هذه العقد لإنشاء أشكال مختلفة، مشيرة إلى أنه يتم استخدام فن المكرمية في صنع الديكورات المنزلية، مثل الستائر والمفروشات.