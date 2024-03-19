المصممة نرمين سليمان: «فن المكرمية لف العالم كله وعاد إلى مكانه الأصلي»

تحدثت المصممة نرمين سليمان التي أقدمت على تصنيع المكرمية، أن المكرمية أصلها عربي وفن عربي مأخوذة من كلمة «مكرم»، والتي تعبر عن الستار ذو النقوش، والتي كانت يسخدمها العرب قديما في تزيين الإبل والسفن الخاصة بهم بحكم عملهم في التجارة، وكانو يقضون وقتًا طويلا في رحالاتهم: «كانوا بيتسلوا في رحلتهم أنهم يصنعوا أشياء يزينوا بها السفن والإبل».

وأضافت «سليمان» خلال لقائها ببرنامج «باب رزق» الذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني على قناة dmc، أن فن المكرمية تم نقله بعد ذلك للفتوحات الإسلامية لشمال إفريقيا ومنها إلى أوروبا، ثم لأمريكا قائلة :«فن المكرمية لف العالم كله ورجع لمكانه الأصلي».

وتابعت: «من فترة قصيرة منذ 5 سنوات لم يكن فن المكرمية منتشرًا حتى ظهر بشكل كبير وبدأ الكثيرون يهتممون به، ويتطور في صناعته وينتج منه أشياء تتزين بها البيوت، لو بيتي مودرن أو عصري بيتزين منها قطع من فن المكرمية أزين بها البيت واستخدمها في احتياجاتي».