تعلم حرفة وسوق منتجاتك.. «رياضة السويس» تعقد دورة تدريبية في فن المكرمية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، عن عقد دورة تدريبية في مركز شباب الجبلايات بقطاع الجناين في المحافظة، تحت شعار «تعلم حرفة وسوق منتجاتك»، من خلال مراكز الشباب.

الدورة تستمر 5 أيام

«تعلم حرفة وسوق منتجاتك»، شعار رفعته مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، وأعلنت أنه متاح الآن للشباب، تعلم حرفة وتسويقها في معارض مراكز الشباب، من خلال المشاركة في الدورة الخاصة بتعليم فن المكرمية، التي تعقد بمركز شباب الجبلايات، وتستمر 5 أيام خلال الشهر الجاري.

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، إن تعلم الحرف وتسويقها من خلال معارض مراكز الشباب، مشروع ومبادرة تستهدف الشباب والفتيات من سن 18 حتى 40 عاما، الذين يرغبون في تعلم حرفة لتكون لهم مهنة، ويمكن لهم تسويق منتجاتهم من خلال المعارض داخل مراكز الشباب.

صرف بدل انتقال والدورة مجانا

وأوضح «الشيمي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، توفر دورة تدريبية حرفية، تحت شعار «علمني حرفة» في أشغال فنية المكرمية، بمركز شباب الجبلايات في الفترة من 15 حتى 19 ديسمبر الجاري، بواسطة متدربين متخصصين، والتدريب مجاني، ويجري صرف بدل انتقال نقدي خلال الـ5 أيام.

الأرواق المطلوبة للاشتراك في دورة فن المكرمية

وجري تسليم الأوراق وبدء الدورة من اليوم الجمعة بمركز شباب الجبلايات، وهي عبارة عن صورة الرقم القومي ورغبة التقديم.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.