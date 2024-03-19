«الاختيار» فتحة خير على الطفل حافظ محمد.. شارك بسببه في عدة أعمال آخرها بابا جه

عام 2020 أثناء مشاركته في مسلسل الاختيار الجزء الأول، لفت حافظ محمد حافظ الانتباه، بعد تجسيده لدور الطفل «فارس» الذي بترت ساقه، أثناء محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم سنة 2013، وبعد أن أتقن المشهد ببراعة، ونال إعجاب آلاف المشاهدين، شارك «حافظ» في عدة أعمال فنية، آخرها ظهورها في دور «طالب» بمسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني.

بعد المشاركة للمرة الأولى في مسلسل الاختيار الجزء الأول، تعددت أدوار «حافظ» الفنية، خاصة أن نال إعجاب المخرج بيتر ميمي، وجعله يشارك في الاختيار 1 و2، ثم دوره مع الفنان كريم عبد العزيز بفيلم بيت الروبي.

يروي «حافظ» البالغ حاليًا 16 عامًا أن البداية كانت بتقديمه لمحتوى عبر موقع «يوتيوب»، ولفت الأنظار بظهوره عبر منصات السوشيال ميديا، ليشارك في دور الطفل «فارس» المصاب في أحد العمليات الإرهابية الفاشلة، مضيفًا خلال حديثه مع «الوطن»: «بمثل من 2019، والاختيار الجزء الأول كان فاتحة خير عليا، لأني بعد شاركت في الجزء التاني برضه، وكمان مثلت في مسلسل إجازة مفتوحة مع الفنان شريف منير، وكمان شاركت في فيلم بيت الروبي وبحب كريم عبد العزيز».

مشاركة «حافظ» في مسلسل بابا جه

وهذا العام لفت «حافظ» في مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، في دور الطالب «باسم»، في المسلسل التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويتحدث عن علاقة الآباء والأبناء ببعضهم، ويظهر الفنان أكرم حسني بطل المسلسل في دور مدير أحد الفنادق، وتشاركه في البطولة الفنانة نسرين أمين، التي تقوم بدور زوجته.