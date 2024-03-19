عشاق الكوميديا ​​يبحثون عن موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 9 على قناة DMC خلال شهر رمضان 2024، ويشارك في المسلسل نخبة من أبطال الكوميديا بقيادة الممثل أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا.

موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 9 على قناة DMC اليوم

وعن موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 9 على قناة DMC اليوم، فإنه يُذاع في تمام الساعة 19:45، فيما يذاع على منصة Watch It وقناة DMC دراما في تمام الساعة 23:00.

وشهدت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8 بطولة أكرم حسني موقفا محرجا لهشام من مدير الفندق الذي حل مكانه قبل ترك وظيفته، إذ أنه اكتشف وظيفتة كأب للإيجار.

مسلسل بابا جه الحلقة 8 شهد أيضا اتفاقا بين دارين ابنه كريم فهمي في المسلسل وهشام «أكرم حسني» أن تحترمه في الفندق أمام زملائه القدامي مقابل أن يخبرها بمكان في الفندق، لا يستطيع أحد أن يراها فيه ولا تغطيه كاميرات الفندق، فأخبرها بوجود مخزن بجوار مسرح الفندق.

بابا جه بطولة أكرم حسني ونسرين أمين

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

وفي هذا المسلسل، ومن خلال شخصية أكرم حسني، تُناقش العلاقة بين الآباء والأبناء وكيفية تعاملهم مع التحديات بعد مواجهة الأزمات في المسلسل بطريقة إيجابية.