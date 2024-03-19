يحاول أكرم حسني الذي يجسد شخصية هشام أن يثبت لزوجته وابنته أنه قادر على تحمل المسؤولية، ويواصل عمله كـ«أب للإيجار»، ما يعرضه للعديد من المشكلات والمواقف المحرجة مع الأطفال الذين يتولى مسؤوليتهم.

موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 9

ويُعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، والإعادة الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا، أما بالنسبة لقناة dmc دراما يُعرض الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.

وكانت آخر المشكلات التي تعرض لها بابا جه، مع ابنة الفنان كريم فهمي «دارين» تلك الطفلة المتنمرة والمشاغبة التي تسبب أزمات طوال مدة رعايته لها بحسب الاتفاق، إذ وجد «هشام»، نفسه نزيلًا في الفندق الذي كان يعمل به في الغردقة كمدير تنفيذي قبل جائحة كورونا خلال مهمته الجديدة مع «دارين»، التي تقرر حبس صديقتيها في إحدى غرف الفندق التي لا يوجد بها كاميرات وذلك بعلم من أكرم حسني، ما عرضه لإحراج كبير مع إدارة الفندق، إذ أنه لا يعرف أحدا مسألة «عدم وجود كاميرات مراقبة في تلك الغرفة» سوى العاملين في الفندق.

فريق عمل مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوى، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين.