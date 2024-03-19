مسلسل بابا جه الحلقة 9.. ولاء تمسك أول طرف الخيط لكشف أكاذيب زوجها

تصرفات أكرم حسني الذي يجسد شخصية هشام تزيد الشك والقلق لدى زوجته نسرين أمين «ولاء»، التي تقرر البحث وراءه أملًا في الوصول لأول طرف الخيط في التحقق من كلام زوجها، لذلك قررت اللجوء لابن عمته ياسر «محمد أوتاكا» الذي يكذب عليها في أمور ويتستر على هشام.

مسلسل بابا جه الحلقة 9

وتقرر ولاء الاستعانة بأحد أقاربها ليحصل لها على سجل مكالمات هشام، لتجد أن الوقت الذي أخبرها فيه «هشام» بأنّه يتحدث إلى أحد العملاء عندما كانت تتجسس عليه، كان يتحدث إلى فريال يوسف التي تجسد شخصية نهى الشيمي، المذيعة أم الطفل زياد، زميل جودي ابنتهما.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ويُعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وهو من تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

ويأتي مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوى، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين.