أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في محافظة المنيا اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، الموافق 10 رمضان المبارك 1445هجريا، وذلك حتى يتمكنوا من أداء فروض الصلاة في موعدها الصحيح.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا لمحافظة المنيا الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 الموافق العاشرمن شهر رمضان ستكون كالتالي:

الفجر الساعة 4:35 صباحا.

شروق الشمس 6:01 صباحا

الظهر 12:04 مساء.

العصر 3:32 مساء.

المغرب 6:09 مساء.

العشاء 7:24 مساء.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا خلال اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك 13 ساعة و54 دقيقة.