«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانية في قرية دفش بمركز سمالوط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا تنظيم قافلة طبية علاجية غداً بقرية «دفش» بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 20 و 21 مارس الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيراً عليهم.

تخصصات القافلة الطبية

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات، بينها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

و أشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين.