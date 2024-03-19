ملخص الحلقة 9 مسلسل كامل العدد +1.. ليلى ينتابها القلق على شريف ابنها

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1 بمعرفة جيهان الشماشرجي في دور إنجي بخيانة صديقها لها، بعد أن رأته برفقة فتاة أخرها أثناء ذهابه للمطار للسفر في عمل، ما جعلها تتصل بخالد خطيب آية سماحة في دور هنزادا لتتحدث معه، ثم كلب منها أن ترتدي ملابسها حتى يتمكنوا من الخروج والذهاب إلى مكان يجعلها تشعر بالراحة، ثم تذهب معه للسينما، وبعد خروجها منها تستقبل رسالة صوتية من دؤنا ااشربيني في دور ليلى لتخبرها بإن شريف ابنها انكسرت قدمه أثناء التمرين في ملخص مسلسل كامل العدد +1.

ملخص الحلقة 9 مسلسل كامل العدد +1

وبعد أن تعرض شريف للإصابة أثناء تمرينه بالنادي الأهلي، شعر بالحزن كثيرا، إذ أنه كان يرغب فؤ المشاركة في المبارة التي ظل ينتظرها إذ أنها كانت ستحدث فارق كبير في مشواره الكروي، بعد أن حرص مدرب الفريق على وضعه أساس في المبارة التي تم تحديد موعدها لتكون بعد 10 أيام، وجاء الطبيب ليخبره أنه عليه أن يرتاح لمدة شهر كامل في ملخص الحلقة 9 مسلسل كامل العدد +1.

وتجمعت العائلة بأكملها في منزل شريف سلامة في دور أحمد للاطمئنان على شريف في مسلسل كامل العدد بعد إصابته البالغة، ثم جاءت بدرة أرملة عمر وفوزية والدته للاطمئنان عليه أيضا، وأثناء زيارتعا تلك طلبت من ليلى أن تحاول إقناع فوزية بعودتها لإعطاء دروس الرقص مرة أخرى، وهذا ما نجحت فؤه ليلى إذ وافقت على طلبها ذلك لتخبر فوزية بدرة بموافقتها على عودتها لعملها في مسلسل كامل العدد.