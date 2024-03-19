بعد مشادة حدثت بين شريف سلامة في دور أحمد وابنته ليلى في مسلسل كامل العدد + 1، منع أحمد فريدة من مقابلة زميلها في الجامعة سيف بعد أن أحضر لها كلب هدية عيد ميلادها، وأفسد على أحمد مفاجأته لها بشراء كلب لها، ثم طلب من سيف عدم التحدث مع ابنته مرة أخرى، ما جعله يعاملها معاملة جافة احتراما لحديث والدها معه في مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 9.

مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 9.. سيف يطلب من والده التقدم لخطبة فريدة

حاول سيف احترام حديث والد فريدة معه بعدم التحدث معها، ما جعلها تشعر بالضيق بسبب ذلك، وعندما تحدثت معه وأخبرته أنها تشعر بأنه لا يرغب في الحديث معها، أخبرها أن ذلك بسبب ما حدث بينه وبين والدها في مكالمته الأخيرة لها، ما جعلها تشعر بالضيق بشكل أكبر، الأمر الذي جعل سيف يرغب في اتخاذ خطوة جادة في تلك العلاقة في مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 9.

وذهب سيف لوالده والذي يمثل دوره الفنان مراد مكرم في شركته ليخبره بقصته مع فريدة، ثم أخبره أيضا بما حدث، وطلب منه الذهاب معه لوالدها ليطلب يدها في مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 9، وحدثه والده عن صغر سنهم وأنه عليه أن ينتظر سنوات أخرى لاتخاذ خطوة الزواج، ولكن يعرض عليه سيف أن يقرأ فاتحة فقط في الوقت الحالي، لتكون الخطوبة بعد عام والزواج بعد أن تنتهي فريدة من دراستها في الجامعة.