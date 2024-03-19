نصيحة طبية.. خلص جسمك من السموم بتناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة

يعود الصيام على الصحة بفوائد عديدة عند اتباع النصائح الغذائية السليمة فى رمضان، وأهم هذه الفوائد تخليص الجسم من السموم، وأكد الدكتور محمد رمضان الجوهرى، أخصائى سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومى للبحوث، عضو الجمعية البحثية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى، أن أبرز مصادرها تكون فى الماء والهواء والطعام، خاصة فى المدن الصناعية والمدن الكبيرة الملوثة بعوادم السيارات والمصانع، وفى الطعام بسبب المبيدات والمواد الكيميائية والمواد الحافظة والنكهات والألوان الصناعية.

وقال إن من مصادر التلوث بالسموم انتشار الفيروسات والجراثيم والميكروبات، والأدوية التى تؤخذ دون وصفة طبية أو استشارة طبيب، حيث يتخلص الجسم من السموم بشكل أساسى من خلال الكبد، ويتم تحويل هذه السموم لمركبات غير سمية تذوب فى الماء ومن ثم يتم إخراجها عن طريق الكلى إلى خارج الجسم. وأضاف أنه لم تثبت الأبحاث والدراسات قدرة الصيام على تخليص الجسم من السموم، ومع ذلك يساعد الصيام عن الطعام والشراب وحتى الدواء فى التقليل من خطر دخول هذه السموم إلى الجسم، وعدم تناول الطعام والماء فى ساعات الصيام يعطى فرصة لأعضاء الجسم للتخلص من السموم بدلاً من الانشغال فى هضم الطعام والتخلص من بقاياه، وتعد ساعات الصيام فرصة لتجديد خلايا الجسم، ما يزيد من كفاءة عملها.

وهناك مجموعة من النصائح تمكن الجسم من التخلُّص من السموم من خلال نظام غذائى يكون فيه العامل الأساسى هو التركيز على تناول الخضراوات والفواكه، والحبوب الكاملة مثل الشوفان، والأطعمة التى تحتوى على البروتينات، وتجنب الأغذية الغنية بالدهون والسكريات البسيطة والأملاح، والامتناع عن تناول الأغذية المصنعة والمعالجة، وشرب كميات كافية من الماء، وتجنب التدخين.