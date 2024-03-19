آخر يوم رمضان 2024.. اعرف موعد انتهاء الصيام وبداية عيد الفطر المبارك

تمر أيام شهر الصيام سريعاً، فيما يترقب المسلمون في شتى بقاع الأرض آخر يوم رمضان 2024، من أجل الاستعداد لعيد الفطر المبارك، وللإجازة التي تمنحها الدولة للعاملين والطلاب، وذلك لإحياء مشاعر العيد، اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

آخر يوم رمضان 2024

وحول موعد آخر يوم رمضان 2024، فإن تحديده يعتمد على أمرين، الأول هو الرؤية الشرعية لاستطلاع هلال شهر شوال، الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية من خلال اللجان الشرعية، أمّا الأمر الثاني فهي الحسابات الفلكية التي يعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وإجمالاً يتم الاعتماد على إعلان دار الإفتاء بثبوت الهلال من عدمه لتحديد بداية ونهاية الشهر الهجري.

موعد آخر يوم رمضان هذا العام

يذكر أن دار الإفتاء المصرية ستتحقق من الرؤية الشرعية يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أمّا إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

نتائج الحسابات الفلكية

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان الكريم هذا العام سيتم الـ30 يوماً، وعليه فإن بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء سيكون في 10 أبريل، بحسب الحسابات الفلكية، إلا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية. والمعروف أن معظم الدول العربية والإسلامية تعتمد تحري الهلال عبر المراصد الفلكية.

فضل صيام الست من شوال

ووفق دار الإفتاء المصرية فقد ورد فضل صيام الست من شوال، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر»، وذلك لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها؛ حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا».

موعد بدء صيام الست من شوال

وأوضحت الدار، أنه يُستحب صيام ستة أيام من شوال بعد أول أيام العيد، فقد ورد أنَّ ذلك يساوي في الثواب صيام سنة كاملة؛ ولأنه يحرم صيام أول أيام عيد الفطر المبارك، فيمكن بدء صيام الست من شوال من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

صيام الست من شوال قبل القضاء

وعن حكم صيام الست من شوال قبل القضاء، قالت دار الإفتاء، إن من استطاع قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل؛ لحديث الرسول: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه.

وأوضحت ادار، أنه يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال، ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي، ولا يشترط تتابع صيام الأيام الست من شوال حسبما أوضحت دار الإفتاء، حيث يمكن توزيعها على شهر شوال في الإثنين والخميس أو في الأيام البيض وسط الشهر، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل.