هل الدعاء على من ظلمك يفسد الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول؛ هل الدعاء على من ظلمها يفسد الصيام ويضيع عليها الأجر؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «ربنا بيقول، لا يحب الجهر بالسوء إلا من ظلم، لكن الأولى نقول حسبي الله العظيم».

وتابع: «فوض الأمر لله، الدعاء على من ظلمك لا يفسد الصيام، لكن التفويض أفضل لأن جايز يكون في ظنك أنت أنه هو ظلمك لكن هو لم يظلمك».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.