كسر الصيام بـ3 تمرات.. فوائد غير متوقعة لجسمك اعرفها

كسر الصيام بـ3 تمرات على الإفطار سُنة نبوية محببة؛ وتعتبر في الوقت ذاته من الأمور التي تعود على الجسم بفوائد غير متوقعةٍ، منها تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتقوية الذاكرة وفوائد أخرى لأعضاء مختلفة بالجسم، وذلك وفق موقع «هيلث لاين»، ونستعرض في التقرير التالي فوائد كسر الصيام بـ3 تمرات.

كسر الصيام بـ3 تمرات

ولـ كسر الصيام بـ3 تمرات فوائد كثيرة ومختلفة منها تحسين الذاكرة وزيادة التركيز، وتقليل خطر الإصابة بألزهايمر؛ وبجانب الفوائد السابقة فإنّ التمور تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تحمي الخلايا من التلف، وتحافظ على صحة القلب، والعقل.

وبحسب تصريح الدكتور شيماء أشرف، استشارية التغذية العلاجية، خلال لـ«الوطن»، فإنّ كسر الصيام بـ3 تمرات يمد الجسم بالفوائد الصحية للتمر الذي يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة القلب وضغط الدم.

وأضافت «أشرف» أنّ الألياف الغذائية الموجودة في التمر؛ عند كسر الصيام بتناول 3 تمرات منه على الريق يُمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز من نشاط الجهاز المناعي، مثل فيتامين C وفيتامين B6 والزنك، ما يعمل على تقوية الجهاز المناعي الذي يساعد في مقاومة الأمراض والعدوى بشكل أفضل.

كسر الصيام على التمر باللبن

وكسر الصيام على التمر باللبن من الأمور المهمة أيضًا، فهو من المشروبات التي تحتوي نسبة عالية من البروتينات التي تقوي العضلات ويزود كتلتها، كما أنّه مهم جدا للأشخاص الذين يلعبون رياضة باستمرار، إضافة إلى أنّه مشروب جيد للنظام الغذائي الذي يتبعه البعض لخسارة الدهون.