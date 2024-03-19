وزير الأوقاف يوجه 3 رسائل مهمة عن الصيام: رمضان ليس شهرا للكسل

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف 3 رسائل مهمة عن احتكار السلع وغلاء الأسعار والصيام في شهر رمضان، قائلاً في الرسالة الأولى: «المحتكر ملعون من غشنا فليس منا من غش أمتي فليس منا»، مؤكداً أن من تدخل في شيء من أقوات الناس يغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، وأن الإسلام نهى عن الاحتكار والاستغلال ولا سيما إذا كان يتصل بحاجات الناس الأساسية.

رسائل وزير الأوقاف عن الصيام

وأكد الدكتور محمد مختار، خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر «فيسبوك»، بشأن الصيام، أن شهر رمضان ليس شهرا للكسل فالصيام يولد النشاط والطاقة، مشيرا إلى أن بعض الناس يسهرون في رمضان طول الليل وينامون بالنهار وكأنهم يهربون من الصيام ويظنون أنهم لا يقدرون عليه، موضحاً أن صيام رمضان يزيد الإنسان قوة ونشاطا، فيجب الحفاظ على وقت العمل والأداء بشكل كامل، لافتاً إلى أن الرسالة الثالثة هي التكافل والتراحم في المجتمع.