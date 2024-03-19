على مائدة سيدة أعمال.. هدى منصور للمصريين: «بلاش تبذير في رمضان»

كشفت المهندسة هدى منصور سيدة الأعمال، عن طقوسها خلال شهر رمضان، مؤكدة أن شراء الفانوس وتعليق زينة رمضان من أهم العادات التى تحرص عليها سنوياً منذ صغرها، وأوضحت سيدة الأعمال التى لقّبتها «فوربس الشرق الأوسط»، كواحدة من أفضل 50 سيدة أعمال تأثيراً لعامى 2022 و2021، وتم اختيارها كواحدة من أفضل 100 سيدة أعمال فى 2020 وضمن أفضل 100 سيدة أعمال مؤثرة لعام 2018، أن شهر رمضان يعد شهر الرحمة والمغفرة والخير والبركة.

وأضافت «منصور» لـ«الوطن»، أنها ولدت بمحافظة القاهرة، وانتقلت إلى الإسكندرية مع أسرتها بسبب التحاق والديها بالعمل هناك، موضحة أن دراستها منذ البداية حتى التخرج كانت فى عروس البحر المتوسط، حيث تعتبر شهر رمضان من أفضل الأشهر وأحبها إلى قلبها ككل المسلمين، وأنها منذ صغرها وحتى اليوم تحرص على شراء فانوس رمضان وتعليق الزينة، مشيرة إلى أنها حاصلة على درجة البكالوريوس فى الهندسة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى درجة الماجستير فى إدارة الأعمال (MBA) بتقدير امتياز من كلية «ماستريخت» للإدارة.

وأكدت أنها عادت إلى القاهرة بعد تخرجها فى جامعة الإسكندرية وحصلت على شهادة علمية من معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، لتبدأ حياتها العملية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ورغم انشغالها الشديد، فإنها تحرص على وضع أولويتها خلال شهر رمضان، بتأديتها العمل على أكمل وجه مع الالتزام الشديد بتأدية الطاعات والعبادات، بداية من قراءة القرآن والاستغفار والتسبيح والزكاة، مشيرة إلى أنها تعد من رواد الابتكارات التكنولوجية فى الشرق الأوسط، وتم إدراجها كواحدة من أفضل 50 امرأة فى مصر عام 2019 والحاصلة على جائزة أفضل امرأة متميزة فى مجال التحول الرقمى من قِبَل المجلس العربى للمسئولية الاجتماعية فى عام 2021.

وعن دخولها المطبخ، أوضحت «منصور»، التى تم انتخابها عضو مجلس إدارة من قِبَل غرفة التجارة الأمريكية فى يونيو 2021 ونائب الرئيس وعضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة منذ سبتمبر 2020، أن الوقت لا يسعفها لدخول المطبخ نظراً لانشغالها الشديد بالعمل، وتعتمد بشكل كبير على مَن يساعدها فى تحضير الإفطار، مشيرة إلى أن «الشوربة الساخنة»، أحد أهم أطباق الطعام التى لا يمكن تناول الإفطار من دونها.

«ملابس العيد بتسعد الأطفال - وبتدخل السرور بشكل أكبر على الآباء لأنهم فرحانين بفرحة أولادهم»، قالتها «منصور» التى تم تعيينها فى سبتمبر 2023 فى منصب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات بشركة IFS المتخصصة فى مجال البرمجيات المؤسسية السحابية، إلى جانب عملها عضو مجلس إدارة غير تنفيذى فى شركة «Centamin PLC»، موضحة أن الأهم فى «لبس العيد» أن يكون جديداً لأولاد أختها الذين تعتبرهم أولادها.

«بلاش تبذير»، هذا ما طلبته المهندسة هدى منصور من سيدات مصر، خصوصاً فى شهر رمضان المبارك، موضحة أنها تعلم جيداً أن رمضان شهر الكرم والخير، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم الإسراف، مؤكدة أنه يجب على كل سيدة التوفير فى رمضان وحساب مصروف البيت بشكل دقيق والاعتدال فى كل شىء والبعد عن إضاعة الوقت، خصوصاً أن رمضان شهر النفحات والخيرات ويجب استغلال كل أيامه فى العمل والعبادة والطاعة لله، وأشارت إلى حرصها خلال شهر رمضان المبارك هى وعائلتها على التجمع، خصوصاً أن هذا الشهر هو شهر العبادة، وقراءة القرآن، والزكاة، والرحمة والاستغفار، وطبعاً صلة الرحم.