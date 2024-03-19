اقرأ عدد «الوطن» غدا: دراما رمضان.. مسلسلات متنوعة وتفاعل كبير من الجمهور

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء 20 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- دراما رمضان.. مسلسلات قوية ومتنوعة.. وتفاعل كبير من الجمهور

- شريف سلامة: «المتحدة» طورت الأعمال الدرامية ودورى فى «كامل العدد +1» يشبهنى بالكربون

- الحكومة: الدولة فى بداية الاستقرار الاقتصادى.. ومستمرون فى خطوات الإصلاح

- «مدبولى»: تعديل تصنيف مصر الائتمانى من «مستقر» إلى «إيجابى» مؤشر على سلامة مسارنا

- «السيسى» يهنئ «بوتين» بفوزه: حريصون على مواصلة التنسيق

- الرئيس الروسى حصل على 87.29% من أصوات الناخبين والمقربون يهنئون.. والنتائج تثير مخاوف الغرب

- «الوطن» تواصل كشف كواليس استرداد «طابا»

- مصادر: مصر رفضت إخضاع المدينة للإدارة المشتركة مع إسرائيل.. وتمسكت بسيادتها الكاملة عليها

- مجلس النواب يستعجل الحكومة لإصدار لائحة قانون التصالح فى البناء

- «جبالى»: ليست «لوغاريتمات» ولا مبرر للتأخير.. و«فؤاد»: ننسق بين الوزارات

الصفحة الثانية

- 93 شهيداً فى 9 مجازر للاحتلال.. و«بلينكن» يزور مصر والسعودية

- الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن استشهاد 14 فرداً من طواقمه أثناء ممارسة مهامهم.. و«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل بدأت تدمير رفح

- .. ومصر تدعو «اليونيسكو» لوضع خطة للتعامل مع المأساة الإنسانية

-«عاشور»: الشعب الفلسطينى يعانى بصورة غير مسبوقة نتيجة العدوان المتواصل

- «تواضروس» يترأس صلوات تجنيز شهداء الكنيسة الأرثوذكسية فى جنوب أفريقيا

- البابا يتخلى عن كرسيه المرقسى احتراماً للشهداء.. والكاتدرائية تلغى «نظرة الوداع»

- «التضامن»: الانتهاء من مسودة مشروع قانون «صندوق الطوارئ» للعمالة غير المنتظمة

- «القباج»: 10 ملايين عامل يفتقرون للعقود الرسمية.. و«صابرين»: نقدم لهم حماية اجتماعية ودعماً تموينياً وتأميناً صحياً

- أحمد رفعت يكتب: مغزى الاحتفال بذكرى طابا فى ظل العدوان على غزة!

الصفحة الثالثة

- «مدبولى»: الملف الاقتصادى يسير بصورة جيدة

- خبراء: رفع «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابية» شهادة ثقة عالمية

- رئيس الوزراء: 7٫4 مليار يورو كدعم استثمارى من الاتحاد الأوروبى و6 مليارات دولار من البنك الدولى خلال 3 سنوات

- وزير المالية: تدفقات النقد الأجنبى تتجاوز 20 مليار دولار بعد الاتفاق مع «صندوق النقد»

- «معيط»: الصحة والتعليم «أولوية رئاسية».. و596 مليار جنيه مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة.. وتخصيص 23 مليار جنيه لدعم الصادرات

- وزير الزراعة: 9 مليارات دولار قيمة صادرات القطاع ونجحنا فى فتح 93 سوقاً فى 10 سنوات

- جمال حسين يكتب: «إنه يوم تاريخى للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى»

الصفحة الرابعة

- مندوب فلسطين بالجامعة العربية: موقف مصر كان حاسماً منذ بداية الأزمة برفض التهجير ومنع تصفية القضية الفلسطينية

- السفير مهند العكلوك: إسرائيل تستخدم القتل «ثلاثى الأبعاد».. والصمت العالمى تجاه الجرائم الصهيونية سببه غياب القوانين الدولية

- القضية فى مفترق طرق إما التصفية أو الانتصار.. ولا يوجد ضمان لعدم تكرار أحداث 7 أكتوبر

- تصفية القضية لن تحدث إلا بتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه والخطر الآن أكبر من أى وقت مضى

- لجنة المندوبين الدائمين أقرت 19 إجراء على المستوى الاقتصادى والقانونى والسياسى والدبلوماسى وأتمنى تنفيذ 5 منها فقط

الصفحة الخامسة

- فتاوى.. جلسات الغسيل الكلوى لا تُبطل الصوم

- نصيحة طبية.. خلص جسمك من السموم بتناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والأطعمة التى تحتوى على البروتينات

- شريف عبدالفضيل: خسارة الأهلى أمام أورلاندو كانت سبباً فى فوزه بـ«دورى الأبطال»

- المدير الفنى وقتها دفع بالسيد حمدى وعبدالله السعيد ودا سيلفا ورغم ذلك خسرنا المباراة

- «الأذكار النووية» مستحبَّة فى الليل والنهار

الصفحة السادسة

- حلويات الشهر الكريم بأيدى صنايعية مصريين من جميع المحافظات.. كل واشكر

- مدينة شيخ العرب: «اللى جاى من طنطا يجيب مدلّعة».. و«المفروكة» أشهر الأطباق على مائدة مطروح

- الكنافة البلدى المفضلة بين المنياوية.. وسر «الغرقانة» وقطايف القراقيش من أقدم كنفانى بالقليوبية

- ضيوف مصر.. «الدولمة والمسكوف والهريس» مأكولات تزين المائدة العراقية بـ«قاهرة المعز»

- «وسام»: نحاول تقليد المصريين فى استقبال الشهر الكريم بالفوانيس لأنها ميزة مفتقَدة فى العراق

- على مائدة سيدة أعمال.. هدى منصور للمصريين: «بلاش تبذير فى رمضان»

- مشاهير دولة التلاوة.. رحلة مشارى راشد.. قرأ على الشيخ المعصراوى وسجل فنون التجويد وأنشد «الشاطبية فى القراءات السبع»

الصفحة السابعة

- «الحشاشين» يجمع كريم عبدالعزيز ومحمد رجب بعد 20 عاماً على «الباشا تلميذ»

- «شارب شاهين» و«فنجان نيللى والخولى».. أبرز ظواهر دراما رمضان

- «رجب»: كل الشكر لصناع «الحشاشين» والشركة المتحدة على منحى فرصة المشاركة

- عصام زكريا: لحظة غضب..من أجل التجديد

- طارق النهرى: «شداد» يجسد الشر بنكهة مختلفة فى «المعلم».. و«شعبان» فنان خلوق

- «جودر» ملىء بالتحديات وسيحمل الجمهور إلى عالم الأساطير

- مصطفى غريب: الحلقات المقبلة من «الكبير أوى» مليئة بالتشويق

الصفحة الثامنة

- شريف سلامة: دورى فى «كامل العدد+1» يشبهنى.. و«المتحدة» طورت الدراما

- أبذل كل طاقتى لتقديم فن يليق بالجمهور ولا تشغلنى المنافسة وأتعامل مع ابنتى مثل «فريدة»

- اقتبسنا فكرة «عالم عيال» ولكن التفاصيل مختلفة.. وإسعاد يونس «كاريزما» وأحترم فن دينا الشربينى