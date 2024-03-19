اقرأ عدد «الوطن» غدا: دراما رمضان.. مسلسلات متنوعة وتفاعل كبير من الجمهور
كتب:
أحمد العانوسي
06:09 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء 20 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- دراما رمضان.. مسلسلات قوية ومتنوعة.. وتفاعل كبير من الجمهور
- شريف سلامة: «المتحدة» طورت الأعمال الدرامية ودورى فى «كامل العدد +1» يشبهنى بالكربون
- الحكومة: الدولة فى بداية الاستقرار الاقتصادى.. ومستمرون فى خطوات الإصلاح
- «مدبولى»: تعديل تصنيف مصر الائتمانى من «مستقر» إلى «إيجابى» مؤشر على سلامة مسارنا
- «السيسى» يهنئ «بوتين» بفوزه: حريصون على مواصلة التنسيق
- الرئيس الروسى حصل على 87.29% من أصوات الناخبين والمقربون يهنئون.. والنتائج تثير مخاوف الغرب
- «الوطن» تواصل كشف كواليس استرداد «طابا»
- مصادر: مصر رفضت إخضاع المدينة للإدارة المشتركة مع إسرائيل.. وتمسكت بسيادتها الكاملة عليها
- مجلس النواب يستعجل الحكومة لإصدار لائحة قانون التصالح فى البناء
- «جبالى»: ليست «لوغاريتمات» ولا مبرر للتأخير.. و«فؤاد»: ننسق بين الوزارات
الصفحة الثانية
- 93 شهيداً فى 9 مجازر للاحتلال.. و«بلينكن» يزور مصر والسعودية
- الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن استشهاد 14 فرداً من طواقمه أثناء ممارسة مهامهم.. و«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل بدأت تدمير رفح
- .. ومصر تدعو «اليونيسكو» لوضع خطة للتعامل مع المأساة الإنسانية
-«عاشور»: الشعب الفلسطينى يعانى بصورة غير مسبوقة نتيجة العدوان المتواصل
- «تواضروس» يترأس صلوات تجنيز شهداء الكنيسة الأرثوذكسية فى جنوب أفريقيا
- البابا يتخلى عن كرسيه المرقسى احتراماً للشهداء.. والكاتدرائية تلغى «نظرة الوداع»
- «التضامن»: الانتهاء من مسودة مشروع قانون «صندوق الطوارئ» للعمالة غير المنتظمة
- «القباج»: 10 ملايين عامل يفتقرون للعقود الرسمية.. و«صابرين»: نقدم لهم حماية اجتماعية ودعماً تموينياً وتأميناً صحياً
- أحمد رفعت يكتب: مغزى الاحتفال بذكرى طابا فى ظل العدوان على غزة!
الصفحة الثالثة
- «مدبولى»: الملف الاقتصادى يسير بصورة جيدة
- خبراء: رفع «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابية» شهادة ثقة عالمية
- رئيس الوزراء: 7٫4 مليار يورو كدعم استثمارى من الاتحاد الأوروبى و6 مليارات دولار من البنك الدولى خلال 3 سنوات
- وزير المالية: تدفقات النقد الأجنبى تتجاوز 20 مليار دولار بعد الاتفاق مع «صندوق النقد»
- «معيط»: الصحة والتعليم «أولوية رئاسية».. و596 مليار جنيه مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة.. وتخصيص 23 مليار جنيه لدعم الصادرات
- وزير الزراعة: 9 مليارات دولار قيمة صادرات القطاع ونجحنا فى فتح 93 سوقاً فى 10 سنوات
- جمال حسين يكتب: «إنه يوم تاريخى للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى»
الصفحة الرابعة
- مندوب فلسطين بالجامعة العربية: موقف مصر كان حاسماً منذ بداية الأزمة برفض التهجير ومنع تصفية القضية الفلسطينية
- السفير مهند العكلوك: إسرائيل تستخدم القتل «ثلاثى الأبعاد».. والصمت العالمى تجاه الجرائم الصهيونية سببه غياب القوانين الدولية
- القضية فى مفترق طرق إما التصفية أو الانتصار.. ولا يوجد ضمان لعدم تكرار أحداث 7 أكتوبر
- تصفية القضية لن تحدث إلا بتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه والخطر الآن أكبر من أى وقت مضى
- لجنة المندوبين الدائمين أقرت 19 إجراء على المستوى الاقتصادى والقانونى والسياسى والدبلوماسى وأتمنى تنفيذ 5 منها فقط
الصفحة الخامسة
- فتاوى.. جلسات الغسيل الكلوى لا تُبطل الصوم
- نصيحة طبية.. خلص جسمك من السموم بتناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والأطعمة التى تحتوى على البروتينات
- شريف عبدالفضيل: خسارة الأهلى أمام أورلاندو كانت سبباً فى فوزه بـ«دورى الأبطال»
- المدير الفنى وقتها دفع بالسيد حمدى وعبدالله السعيد ودا سيلفا ورغم ذلك خسرنا المباراة
- «الأذكار النووية» مستحبَّة فى الليل والنهار
الصفحة السادسة
- حلويات الشهر الكريم بأيدى صنايعية مصريين من جميع المحافظات.. كل واشكر
- مدينة شيخ العرب: «اللى جاى من طنطا يجيب مدلّعة».. و«المفروكة» أشهر الأطباق على مائدة مطروح
- الكنافة البلدى المفضلة بين المنياوية.. وسر «الغرقانة» وقطايف القراقيش من أقدم كنفانى بالقليوبية
- ضيوف مصر.. «الدولمة والمسكوف والهريس» مأكولات تزين المائدة العراقية بـ«قاهرة المعز»
- «وسام»: نحاول تقليد المصريين فى استقبال الشهر الكريم بالفوانيس لأنها ميزة مفتقَدة فى العراق
- على مائدة سيدة أعمال.. هدى منصور للمصريين: «بلاش تبذير فى رمضان»
- مشاهير دولة التلاوة.. رحلة مشارى راشد.. قرأ على الشيخ المعصراوى وسجل فنون التجويد وأنشد «الشاطبية فى القراءات السبع»
الصفحة السابعة
- «الحشاشين» يجمع كريم عبدالعزيز ومحمد رجب بعد 20 عاماً على «الباشا تلميذ»
- «شارب شاهين» و«فنجان نيللى والخولى».. أبرز ظواهر دراما رمضان
- «رجب»: كل الشكر لصناع «الحشاشين» والشركة المتحدة على منحى فرصة المشاركة
- عصام زكريا: لحظة غضب..من أجل التجديد
- طارق النهرى: «شداد» يجسد الشر بنكهة مختلفة فى «المعلم».. و«شعبان» فنان خلوق
- «جودر» ملىء بالتحديات وسيحمل الجمهور إلى عالم الأساطير
- مصطفى غريب: الحلقات المقبلة من «الكبير أوى» مليئة بالتشويق
الصفحة الثامنة
- شريف سلامة: دورى فى «كامل العدد+1» يشبهنى.. و«المتحدة» طورت الدراما
- أبذل كل طاقتى لتقديم فن يليق بالجمهور ولا تشغلنى المنافسة وأتعامل مع ابنتى مثل «فريدة»
- اقتبسنا فكرة «عالم عيال» ولكن التفاصيل مختلفة.. وإسعاد يونس «كاريزما» وأحترم فن دينا الشربينى