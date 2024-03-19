«الحشاشين» يجمع كريم عبدالعزيز ومحمد رجب بعد 20 عاما على «الباشا تلميذ»

«رجب»: كل الشكر لصناع «الحشاشين» والشركة المتحدة على منحى فرصة المشاركة

شهدت الحلقات الأولى من مسلسلات دراما رمضان انطلاقة قوية ومميزة وتنوعاً شمل القوالب التاريخية والكوميدية والشعبية والاجتماعية والتشويقية، كما تميزت دراما رمضان بمفارقات عديدة وقواسم مشتركة جذبت انتباه الجمهور وتصدرت منصات السوشيال ميديا، التى شهدت تفاعلاً مميزاً من المشاهدين مع نجوم مسلسلات رمضان على صفحاتهم وحساباتهم الرسمية.

نشر الفنان محمد رجب عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مقطع فيديو يجمعه مع الفنان كريم عبدالعزيز بطل مسلسل الحشاشين، الذى يجسّد شخصية حسن الصباح، مؤسس أخطر طائفة فى القرن الحادى عشر وهى الحشاشين، من كواليس تصوير المسلسل، بعد 20 عاماً من لقائهما فى فيلم الباشا تلميذ، وظهر «رجب» فى الفيديو وهو يردد عبارته الشهيرة «حاولت أعمل حاجة صح»، ليرد عليه «كريم» ضاحكاً «وعملناها.. هما دول بتوع الباشا تلميذ، شوف الزمن»، ومع ظهور «رجب» فى «الحشاشين» وتجسيده شخصية أمير قلعة آلموت الذى غدر به «الصباح»، تفاعل الجمهور معه عبر السوشيال ميديا وتداولوا مقاطع فيديو من «الباشا تلميذ» تجمع «كريم ورجب» ومقولة الأخير «حاولت أعمل حاجة صح»، ليستخدمها «رجب» هاشتاج ويوجه من خلاله رسالة إلى صُناع «الحشاشين» بكلمات تحمل الكثير من الاعتزاز لأبطال المسلسل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنحه الفرصة للمشاركة فى «أهم وأعظم الأعمال فى تاريخ الدراما المصرية»، والعمل من إخراج بيتر ميمى، وتأليف عبدالرحيم كمال. وفى أحداث مسلسل «لحظة غضب» المعروض على منصة watch it الإلكترونية، خطف الفنان محمد شاهين أنظار الجمهور بشاربه الضخم الذى أضفى عليه «لوك» جديداً يطل به على الجمهور لأول مرة، إذ حظى بإشادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعى وتساؤلات حول السر وراء هذا الشارب.

قراءة الطالع والفنجان من الأمور التى ما زالت تثير الجدل وتجد من يؤمن بها، وهناك آخرون يتعاملون معها كنوع من التسلية، وهناك من يُحسن استغلالها فى النصب أو السيطرة على البعض، كما جاء فى مسلسل «لحظة غضب» بطولة صبا مبارك وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار، حيث تظهر الفنانة سارة عبدالرحمن بشخصية امرأة تهوى الدجل والشعوذة وقراءة ورق التاروت والفنجان وتؤمن به، وفى أحداث مسلسل «حق عرب» بطولة أحمد العوضى والذى يجسد شخصية عرب السويركى، يظهر المعلم عبدربه ويؤدى دوره الفنان رياض الخولى، رجلاً قوياً ومع ذلك يؤمن بـ«الفنجان» وكل الكلام الذى ينقله قارئ الفنجان إليه، بل تكون هذه الكلمات وما تحويه من أسرار أحد أسباب انطلاق الأحداث وتصاعدها بشكل ملىء بالتشويق والإثارة، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

ومع حلول النصف الثانى من موسم مسلسلات رمضان، ينطلق عرض مسلسل «فراولة» على قناة dmc ومنصة watch it وتعود به النجمة نيللى كريم إلى عالم الكوميديا من جديد، مع شيماء سيف وأحمد فهيم وتونى ماهر، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، وتجسّد من خلاله حسب المقطع الدعائى شخصية امرأة تحمل اسم فراولة تحولت من ابنة حارس عقار إلى سيدة أعمال، تلجأ إلى قراءة الفنجان ويصفها كل من حولها بأنها قادرة على الخداع وبيع الوهم للناس والهواء الذى يتنفسونه.