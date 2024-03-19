الكشف على 1526 حالة مجانا في قافلة طبية بمركز إيتاي البارود

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة، قافلة طبية مجانية في قرية الضهرية بمركز إيتاي البارود، حيث تم الكشف خلالها على 1526 مواطناً مجانا، من خلال 10 عيادات طبية.

قافلة طبية في إيتاي البارود

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 337 - عيادة الأطفال 248 - الجراحة 197 - النساء 96 - تنظيم الأسرة 49 - العظام 203 - الأسنان 25 - الأنف والأذن 213 - القلب 135).

كما تضمنت القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة وجهاز رسم قلب بعيادة القلب.

الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر

وتوافر خلال القافلة عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ولجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.