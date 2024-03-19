طارق النهري: «شداد» يجسد الشر بنكهة مختلفة في «المعلم».. و«شعبان» فنان خلوق

يشارك الفنان طارق النهرى فى موسم دراما رمضان لهذا العام من خلال عملين مختلفين، وهما مسلسل «المعلم» من بطولة الفنان مصطفى شعبان والذى ينتمى إلى نوعية الدراما الشعبية، ومسلسل «جودر» بطولة ياسر جلال ويعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان وتدور أحداثه فى عالم الفانتازيا والخيال، وأعرب «النهرى»، عن سعادته بالتعاون مع نجوم كبار لهم متابعوهم فى مصر والعالم العربى، مشيراً إلى أن العمل فى دراما رمضان فرصة لا تعوض «الجمهور ينتظر نجومه المفضلين كل عام فى الموسم الرمضانى الذى يحقق نسب مشاهدات عالية على منصات السوشيال ميديا».

وعن مشاركته فى مسلسل «المعلم»، قال «النهرى» لـ«الوطن»، إن شخصية المعلم شداد التى يجسدها جديدة ولم يقدمها من قبل، مشيراً إلى أنه يقدم دوراً يحمل الكثير من معانى الشر ولكن تفاصيله مختلفة، متابعاً: «عندما قرأت السيناريو تحمست جداً للمشاركة فى هذا العمل الملىء بالتفاصيل فى الأحداث، ويحمل الكثير من الإثارة والتشويق والمفاجآت المتتالية على مدار الحلقات، ومن ثم لم أتردد لحظة فى الموافقة على أداء شخصية شداد».

وأبدى الفنان سعادته بردود فعل الجمهور تجاه «المعلم» وتفاعلهم مع حلقاته منذ بداية عرضها على قناة الحياة ومنصة watch it الإلكترونية، مشيراً إلى استقباله تعليقات إيجابية وإشادات من الجمهور فى الشارع، «الحمد لله مبسوط جداً بكل ردود الفعل سواء التى أستقبلها بنفسى أو أقرأ عنها فى مواقع التواصل الاجتماعى، أشعر بسعادة عندما بدأ الناس يتفاعلون مع المسلسل منذ الحلقة الأولى وحفظوا أسماء الممثلين فى العمل، ويترقبون الأحداث وتصاعدها والأزمات التى تنشب داخل سوق السمك، خصوصاً أن الجمهور يحب هذه النوعية من المسلسلات التى تعتمد على التشويق والمفاجآت».

وعن أجواء العمل فى مسلسل المعلم، قال «النهرى»: «الكواليس جميلة جداً وتسودها روح التعاون والمحبة بين الجميع، كذلك وجود مصطفى شعبان وهو فنان خلوق جداً ومحترم ويتمتع بخفة دم ويتمنى الخير لكل من حوله»، وتابع: «كل من شارك فى هذا العمل سواء كان كبيراً أو شاباً بذل مجهوداً حتى يُخرج أفضل ما عنده من أداء، خصوصاً أن الجميع يسعى للنجاح وأن يحتل المسلسل قائمة الأعلى فى المشاهدات، تحت قيادة مخرج شاب ومتميز مثل مرقس عادل».

وعن مشاركته فى مسلسل «جودر» الذى تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة، ومقتبس من حكايات ألف ليلة وليلة للكاتب أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيرى، قال «النهرى» إنه يجسّد شخصية الملك بيناس، مشيراً إلى أن العمل ملىء بالتحديات والصعوبات خصوصاً أنه ينتمى لفترات زمنية مختلفة، تتطلب تحضيرات خاصة على مستوى الملابس والمكياج والديكور.

وأضاف: «(جودر) سيكون مفاجأة للجمهور فى كل تفاصيله، والعمل ينتمى لعالم الخيال فى حقبة تاريخية مختلفة، ودائماً ما يكون عالم الأساطير فى قائمة الأعمال المفضلة لدى المشاهد والتى يهرب بها من الواقع إلى الخيال، ويعيش فى زمن لم يره من قبل».

وأشار إلى أن كل القائمين على المسلسل، كان لديهم حرص شديد للوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بعالم «جودر»، لتقديم عمل فنى مميز يعيد للجمهور حكايات ألف ليلة وليلة بشكل مميز ويحمل كثيراً من الإبهار فى المؤثرات البصرية والتميز، موجهاً رسالة شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لخلقها حالة من التنوع فى الأعمال الدرامية ومحاولتها المستمرة لتوفير الإمكانات وتذليل العقبات والصعوبات.