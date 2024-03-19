مسلسل المعلم الحلقة 9.. هل يعود مصطفى شعبان ببضاعة السمك؟

شهدت الحلقة 8 من مسلسل المعلم سفر مصطفى شعبان إلى السويس، من أجل جلب بضاعة السمك، حتى ينقذ أحمد فؤاد سليم من السجن، ولكن منذر رياحنة ووالده طارق النهري يحاولان التخلص منه قبل عودته إلى القاهرة.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل المعلم

ومن المقرر أنَّ تجيب أحداث الحلقة 9 من مسلسل المعلم عن سؤال الجمهور: هل سيعود مصطفى شعبان إلى القاهرة ببضاعة السمك أم ستنجح حيل منذر رياحنة ووالده؟

أحداث مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي، حول البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

ويأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 9 على قناة الحياة اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.