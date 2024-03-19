وقع بها ابن مصطفى شعبان في المعلم.. تحذير من عادة سيئة ابعد أبناءك عنها

أحداث مثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، كان أبرزها سفر المعلم إلى السويس لشراء السمك وتسديد المبلغ المطلوب من المعلم بشر صديق والده القديم، كما شهدت الحلقة الـ8 حديثا بين زمزم زوجة المعلم ودهب ابنة المعلم بشر، وكان يجلس إلى جوارهما الطفل حسن ابن زمزم، والذي شهد الحديث وقوعه في عادة سيئة لا يجب اعتيادها، لا سيما من الأطفال.. فما هي تلك العادة السيئة؟

الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم

في البداية شهد حديث زمزم ودهب تلميحات واضحة من زمزم حول مشاعر الحب التي تخبئها دهب في قلبها تجاه المعلم رغم إنكار الأخيرة لذلك، ورغم غيرة زمزم على زوجها المعلم من هذه المشاعر التي تحفظها له دهب في قلبها، إلا أنه جزء داخلها كان سعيدًا بالأمر، بل وتريد من زوجها المعلم أن يتزوج دهب، وسبق لها الحديث معه في هذا الأمر من قبل؛ بعدما علمت من الأطباء أنها مُصابة بـ مرض السرطان من الدرجة الرابعة وأن أيامها في الحياة معدودة؛ إذ أرادت بذلك أن تطمئن على حال زوجها المعلم وطفلها حسن.

عادة خاطئة في تربية الأطفال

قطع تلك التلميحات سؤال زمزم لطفلها حسن عن نتيجته في الامتحان وتوبيخها له بسبب الدرجات القليلة التي حصل عليها وتخبره أنها «مخاصماه» لتحتضنه دهب وتقبله بحنان، ثم يُخبرها حسن أن والدته تريد من والدها أن يتزوجها، قائلًا: «بما إن ماما عايزة تجوزك بابا، أنا سمعتهم في البيت وأنا بصراحة فتّان، بس أنا كـ حسن موافق تتجوزي بابا وتطلعيني من المدرسة وتدمري مستقبل ابن ضرتك».

وعلى الرغم من كون الحديث جاء في إطار كوميدي، إلا أنه من الخطأ أن يحكي الطفل للآخرين ما يسمعه في منزله ومن أفراد أسرته، كما يجب على الوالدين تربية أبنائهم على تجنب هذه العادة الخاطئة، بل وتعليمهم أهمية الاحتفاظ بالأسرار وبما ما يدور في المنزل.

أحداث مسلسل المعلم

جدير بالذكر أن مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي، حول البطل المعلم وهو الفنان مصطفى شعبان في رحلة صعوده، ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام.

أبطال مسلسل المعلم

إلى جانب الفنان مصطفى شعبان يشارك في بطولة مسلسل المعلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.