ميران عبدالوارث عن خوفها من تقديم دور «بسيمة» في مسلسل المعلم: مش شبهي

أعربت الفنانة ميران عبدالوارث عن سعادتها بالمشاركة في أكثر من عمل درامي خلال شهر رمضان 2024، ومن ضمنها مسلسل المعلم الذي يُعرض في الوقت الحالي على شبكة قنوات الحياة، حيث إنها تجسد من خلاله شخصية جديدة ومختلفة وهي فتاة شعبية.

ميران عبدالوارث تخوض تجربة جديدة من خلال المعلم

قالت ميران عبدالوارث في تصريحات لـ«الوطن» عن التنوع التي تقدمه في شخصية «بسيمة» خلال أحداث مسلسل المعلم، «يعتبر دوري في المعلم من الأدوار الجديدة والمختلفة التي كان ينتابني الشعور بالخوف تجاهها بسبب صعوبتها لأنها لم تشبهني على الإطلاق من جميع الجوانب، وكنت أشعر بالمخاطرة حال قبولي تجسيد هذه الشخصية».

ميران عبدالوارث تعبر عن سعادتها بردود الأفعال

وأوضحت ميران عبدالوارث في حديثها المجهودات التي بذلتها لتقديم ذلك الدور في مسلسل المعلم، «قدمت كل ما بوسعي لكي أُظهر بسيمة بصورة صادقة وحقيقية حتى يشعر المشاهد بقربها منه، وحرصت على الابتعاد عن أي نوع من التزييف في الأداء، كما أنني كنت أشعر بالخوف كثيراً من ردود الأفعال، ولكن مع بداية ظهوري في الحلقات سعدت كثيراً بردود الأفعال التي تلقيتها».