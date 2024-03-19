مصطفى غريب: الحلقات المقبلة من «الكبير أوى» مليئة بالتشويق

فى الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوى» الذى يعرض على شاشة قنوات ON وON دراما ومنصة watch it الإلكترونية، يخطف الفنان الشاب مصطفى غريب الأنظار إليه مجدداً، ويستحوذ على إعجاب الجمهور وتُصبح حركاته و«إفيهاته» مصدراً جاذباً لـ«كوميكس» رواد السوشيال ميديا، وتحولت شخصية «العترة» ابن «الكبير» واحدة من أشهر الشخصيات فى موسم مسلسلات رمضان.

منذ نحو عامين انضم مصطفى غريب إلى عائلة «الكبير أوى» ومع موهبته وتلقائيته الشديدة فى الكوميديا ورسم البسمة على الوجوه من خلال «العترة» الذى يعيش فى جسد شاب وبعقل طفل صغير لا يتجاوز الثامنة من عمره بعد إقدامه على تناول تركيبة خاطئة تسبب فيها «الدكتور ربيع» ويقوم بدوره بيومى فؤاد، حيث نجح «غريب» فى التعامل مع هذا الأمر بحرفية شديدة وبساطة وصلت إلى القلوب، وهو ما عبر عنه فى تصريحات لـ«الوطن» بأن هذا الدور من الأمور السعيدة والفرص الذهبية التى مرت بحياته.

3 سنوات مع «الكبير» على مدار ثلاثة مواسم متتالية انطلاقاً من الجزء السادس وصولاً للموسم الثامن الذى يعرض حالياً فى رمضان 2024، وهو ما وصفه مصطفى غريب بأن «اللوكيشن» تحول إلى منزل أسرة وكل الموجودين به عائلة واحدة بالفعل، وتسوده أجواء قائمة على الود والمحبة والألفة «أصبحت هناك حالة من التعود على أماكن التصوير، لا نريد المغادرة والبقاء طول الوقت، وأعتقد هذا الجو الدافئ الذى أصبح شديد الخصوصية بالنسبة لنا ولكل فريق العمل، ينعكس بدوره على الشاشة وكيف أصبحنا أسرة واحدة ويلمس الجمهور هذا الأمر بنفسه».

وأبدى سعادته بردود الفعل التى يستقبلها منذ انطلاق عرض الحلقة الأولى من «الكبير أوى 8»، وتأكيده أن تفاعل الجمهور مع الحلقات والشخصيات والضحك على المواقف، أمر يُسعد كل فنان، خصوصاً أن حرص الناس على المشاهدة ومتابعة الحلقات وترقب الأحداث يعد بمثابة شهادة نجاح قوية.

وفيما يخص كواليس «سرقة البنك» فى «الكبير أوى» قال مصطفى غريب إنه من المشاهد التى شهدت كواليسها كثيراً من الضحك داخل «اللوكيشن» وكانت صعوبته فى كثرة الضحك والهزار، الأمر الذى جعل الكواليس ممتعة جداً، مضيفاً: أجمل ما يكون فى هذا المسلسل، أنك لن تشعر أبداً بأنك شخص غريب، بل على العكس تماماً تشعر بأنك فى بيتك ووسط عائلتك، وهو ما جعلنى مطمئناً منذ مشاركتى فى الأجزاء السابقة، وتأكدت وقتها أن مكانى بينهم من شدة الود والتعاون. واستطرد بقوله: كل فريق عمل مسلسل الكبير أوى، يشعر بسعادة وحالة من الرضا، خصوصاً أن هذا العمل الفنى أصبح من أساسيات شهر رمضان الكريم، عقب الإفطار مباشرة تلتف الأسرة أمام شاشة التليفزيون لمتابعة كل شخصيات «الكبير»، والأجمل أن يكون لك قاعدة جماهيرية من الأطفال يتابعونك ويعبرون عن رأيهم وسعادتهم بالمسلسل هذا العام بظهور شخصيات من عالم ديزنى.

وشدد على أن الحلقات المقبلة من «الكبير» ستشهد حكايات جديدة ومواقف مختلفة وأحداثاً شيقة، ستنال إعجاب الجمهور بمختلف فئاتهم العمرية، الجزء الثامن بالتحديد تم إعداده والعمل عليه بكل حب بخلاف وجود طاقة جبارة نستمد منها الأمل والعمل وهو النجم أحمد مكى الذى يعد من أبرز النجوم الذين يتميزون بالتعاون والروح الجميلة.

وعن تشبيه الجمهور ومتابعى السوشيال ميديا له بأنه قريب الشبه للفنان الراحل طلعت زكريا بسبب شاربه وضخامة جسده، قال مصطفى غريب إن هذا الأمر يسعده جداً، خصوصاً أن التشبيه جاء بفنان كبير متميز وصاحب طلة كوميدية مختلفة وكان قادراً على الإضحاك بخفة ظل لا ينازعه أحد فيها «شرف كبير ووسام على صدرى أن يُقال لى إنك تشبه طلعت زكريا، خصوصاً أنه فنان كان شديد الموهبة وكوميدياناً حقيقياً مبدعاً ومختلفاً فى المنطقة الفنية التى كان يقف بها».