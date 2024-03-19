يخوض الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8، مغامره جديدة بعد حصار الشرطة للبنك ووجود أخيه حزلقوم وعصابة المزاريطة في الداخل، لذا يهتم متابعي المسلسل بمعرفة موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9 على قناة ON اليوم.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9 على قناة ON اليوم

ويبدأ أحمد مكي الليلة خلال مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9 والمُذاع على قناة ON، الذي يعرض الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، في خوض مغامرة جديدة للهروب من الشرطة، ويُعاد المسلسل على القناة ذاتها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت ذاته عبر منصة «WATCH IT».

قصة مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.

وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل مغامرات عديدة أشبه بحكايات ديزني حيث تحول الكبير إلى عقله أصبع في عالم الجن، ثم تحول إلى بينوكيو بعد التحدث في عدد المواضيع الكاذبة.