ملخص الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي.. انفجار أنبوبة غاز بالبنك

بدأت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 الذي يعرض يوميا على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، بتبادل الرهائن ضرب النار.

ويكشف حزلقوم أن لديه عمى ألوان منذ الطفولة، ويرى كل شيء أبيض وأسود وبعدها خرج حزلقوم للضابط ومعه إحدى الرهائن وهدده؛ ليسأله عن مطالبه، ويطلب منه مهلة نصف ساعة إلى أن يجمع هذه المطالب، ويعود مرة أخرى داخل البنك.

وفي مشهد آخر، يحاول جوني الوصول إلى سيف موظف البنك الذي معه مفتاح الخزنة، ويجده في المقابر بسبب وفاة والدته وخلال حديث هجرس مع الموظف فجأة يغشى عليه ويتم نقله إلى المستشفى ليخضع لعملية جراحية، ويذهب معه جوني وهجرس إلى المستشفى.

الكبير أوي يعيش حياة العزوبية

وفي مشهد آخر بدوار الكبير، يظهر الكبير أوي يتحدث عن عيش الحرية بعيدا عن مربوحة والعترة، ويحكي أنه يعيش في فوضي، وبعدها يتذكر أن مربوحة والعترة لم يتصلا به ويجد هواتفهما مغلفة ويبدأ في القلق عليهما.

حزلقوم يطلب طلبات غريبة من الشرطة

ويخبر طباظا الكبير أنه جائع، ويسأل الجميع ويأكدوا جميعهم أنهم يشعرون بالجوع، ويرفض طلب أكل جاهز من الشرطة خوفا من وضع منوم في الطعام، لذلك طلب خضار وبوتاجاز ويحول البنك إلى مطبخ.

وبدأ السيدات في البنك في طهي الطعام مع مربوحة وأكل جميع الموجودين، ووقتها هجمت الشرطة ولكن حدث تسريب في أنبوبة البوتاجاز وانفجرت.