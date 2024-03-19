موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

يواصل الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8، مغامرة السطو على البنك، التي يقودها حزلقرم للحصول على الصندوق الخاص به.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8

تُعرض الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 حصريا على قناة ON يوميًا، في الساعة 6:05 مساءً، عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على القناة ذاتها الساعة 3 صباحا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 مساءً، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

حقق مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، نجاحا كبيرا بعد عرض أولى حلقاته التي تصدرت معظمها التريند، ويشاركه في المسلسل، مجموعة من نجوم الفن، منهم حاتم صلاح، بيومي فؤاد، محمد سلام، رحمة أحمد، وغيرهم، وهو من إخراج أحمد الجندي.