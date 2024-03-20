موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأربعاء 20-3-2024.. عاشر أيام رمضان

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأربعاء 20-3-2024، من خلال إمساكية شهر رمضان الكريم 1445 هجريا، والصادرة من قسم النتائج والتقاويم، تزامناً مع اليوم العاشر من شهر رمضان، في ظل حرص جموع المواطنين من اهالي مطروح على أداء الصلوات في مواعيدها خلال هذه الايام المباركة.

ويختلف موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأربعاء 20-3-2024، من مدينة ومحافظة إلى أخرى، بحسب فاروق التوقيت بين المدن.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأربعاء 20-3-2024

وبحسب هيئة المساحة المصرية، يحين موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأربعاء 20-3-2024 في تمام الساعة 4:46 صباحاً، والسحور في تمام الساعة 2:26 صباحاً والإمساك في تمام الساعة 4:26 صباحاً.

مساجد عامرة بالإيمان

وقال فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن جميع مساجد محافظة مطروح عامرة بالإيمان والروحانيات الخاصة خلال هذا الشهر المعظم، من خلال الأمسيات الدينية والدروس والندوات التثقيفية ومسابقات القرآن الكريم، إضافة إلى دروس السيدات والأنشطة المختلفة في مساجد المدن والقري.