ناهد السباعي: «جمدت بويضاتي علشان نفسي أبقى أم ومش هعتزل التمثيل»

أكدت الفنانة ناهد السباعي، أنها جمدت بويضاتها ولم تعلن عن ذلك ولكنها كانت ردت على هذا السؤال في أحد البرامج الفضائية، مشددة على أنها لم تشعر بالخوف من القيام بهذه الخطوة.

ناهد السباعي تكشف سبب تجميد بويضاتها

وأوضحت ناهد السباعي، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن والدتها أصرت على تجميد بويضاتها، منوهة بأنها شعرت بعد وفاة والدتها بإحساس الأمومة، إذ أن والدتها كانت الحياة بالنسبة لها، ولم يبقَ لها شخص تهتم به، متابعة: «نفسي يكون عندي طفل أو طفلة وأبقى أم».

حقيقة اعتزال ناهد السباعي التمثيل

وأشارت إلى أنها لا توافق على الزواج في مقابل اعتزال الفن وليس هناك طباع يتم تغييرها، ولا بد أن تتعرف على شريكها من البداية، مضيفة: «مبحبش الراجل البارد ولا كثير الغيرة».