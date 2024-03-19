ناهد السباعي: هيثم زكي عانى من الوحدة.. وبنينا مسجدا باسمه بعد وفاته

علّقت الفنانة ناهد السباعي، على ما تم تداوله من أن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي رحل في صمت بعدما غاب نجوم الفن عنه، مشددة على أن هذا غير حقيقي، حيث كان خاطبا فتاة قبل وفاته بوقت بسيط.

آخر مكالمة جمعت ناهد بـ«هيثم»

وأشارت «السباعي»، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنها تحدثت مع الفنان الراحل قبل وفاته بأسبوع، حيث كان يمر بوحدة بسبب وفاة والده ووالدته وأجداده، مشددة على أن آخر مكالمها جمعتهما كانت للاطمئنان عليها خلال تواجده في أحد المهرجانات السينمائية.

ونوهت «السباعي» إلى أنها استقبلت خبر وفاة هيثم أحمد زكي بحزن شديدة، مضيفة: «عملنا مسجدا بأسمه، بالمشاركة مع أصدقائه في الدراسة والجامعة وبالمجال الفني».