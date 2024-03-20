كشف البنك المركزي عن أن سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 19-3-2024 بلغ نحو 47.1 جنيه للبيع، ويشهد سعر الدولار في البنوك حالة من الاستقرار بسبب توافر العملة الصعبة في البنوك بشكل كبير من خلال الاستثمارات الخارجية المباشرة.

تستعرض «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.5 جنيه للشراء، وسجل 47.15 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.1 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري 47.4 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات 47.24 جنيه للشراء، وسجل 47.34 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 47.4 جنيه للشراء، وسجل 47.14 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات 47.4 جنيه للشراء، وسجل 47.14 جنيه للبيع تبعا لبنك Cib