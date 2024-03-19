الكبير أوي 8 يكرر سيناريو فيلم الإرهاب والكباب في حصار عصابة حزلقوم

بدأت الحلقة 9 من مسلسل الكبير اوي 8 بحصار الشرطة لـ حلزقوم وعصابته في البنك الذي قرر في الحلقات السابقة سرقته، مشاهد الحصار وطلبات العصابة المتنكرة بالزي الأحمر وماسك عليه تفاصيل وجه الكبير، تعيد للأذهان مشاهد حصار رجال الشرطة للفنان عادل إمام في فيلم الإرهاب والكباب، الطلبات الغريبة لـ حزلقوم التي تتسم بالغرابة تشبه طلبات عادل إمام، وفي إسقاط على مشهد الأنابيب التي أحاط بها عادل إمام الرهائن، طلب حزلقوم من الشرطة أنبوبة وبوتاجاز وتركتها مربوحة مفتوحة.

مشاهد متشابهة بين الكبير وفيلم الإرهاب والكباب

في بداية الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 حاصرت قوات الأمن حزلقوم وعصابته في البنك في مشهد مشابه للحصار الذي قامت به الشرطة في فيلم الإرهاب والكباب بطولة عادل إمام، يسرا وأحمد راتب؛ وفي الفيلم كان طلب عادل إمام كباب وكفتة وسلطة طحينة، واعترضت الحكومة على الكباب وأرادت أن تأتي لهم بقطع دجاج، لكن عادل إمام ومن معه من الرهائن اعترضوا وتمسكوا بالكباب، وفي أركان المجمع وضع عادل إمام أنابيب الغاز التي كان يهدد الأمن بأنه سيفجرها لكنهم وافقوا على شراء الكباب وإدخاله للناس.

مطالب حزلقوم في الكبير أوي 8

في مسلسل الكبير أوي 8 كان طلب حزلقوم من رجال الشرطة بعد الحصار هو الطعام ايضًا، إذ طلب بوتاجاز 5 شعلة، حتى يقوموا بإعداد الطعام بشكل جيد، «5 كيلو طماطم، 5 كيلو بطاطس طبيخ، 5 كيلو بصل، 5 كيلو باذنجان وكرنب والخضار مثل شبت، بقدونس وكزبرة من أجل تسبيكة المحشي، أنبوبة بوتاجاز وأرز وزبيب، و15 كليو لحمة».

مشاهد الطعام وأنبوبة البوتاجاز والحصار مشابهة لأحداث فيلم الإرهاب والكباب الذي تدور أحداثه حول أحمد الذي يتوجه إلى مجمع التحرير استخراج الأوراق لنقل ابنه إلى مدرسة أخرى، وهناك يصطدم بالعقبات الإدارية، ويجد نفسه متورطًا فجأة في حمل سلاح، وإشهاره في وسط المواطنين، ليتخذ بعض الرهائن وينضم إليهم البعض وتحاصره الشرطة خوفا منه.