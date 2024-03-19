مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9.. حزلقوم يكشف مطالبه للشرطة

كشف حزلقوم خلال الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يذاع عقب أذان المغرب مباشرةً عن مطالب العصابة للشرطة.

حزلقوم يكشف عن مطالبه للشرطة

وشعر حزلقوم وفريق العصابة والرهائن بالجوع، واقترح أحدهم أن يخبروا الشرطة لتجلب بواجبات لهم، فيرفض حزلقوم خوفًا من أن تضع الشرطة منوما في الأكل، لذلك يقرر أن يطلب بتوجاز 5 شعلة، و5 كيلو طماطم، و5 كيلو بطاطس طبيخ، و5 كيلو بصل وكرومبة، أمبوبة ورز، و15 كيلو لحمة؛ ليوافق الضابط على طلبات حزلقوم، كطعم له ويهجم عليهم، ويلقي القبض عليهم في أثناء انشغالهم في الطعام.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.

ويعرض مسلسل الكبير أوي8 حصريا على قناة ON يوميًا، في الساعة 6:05 مساءً، عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على القناة ذاتها الساعة 3 صباحا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 مساءً، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».