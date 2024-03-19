محافظ أسوان يكرم الحاصل على المركز الأول عالميا في مسابقة القرآن الكريم

كرّم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عبد الرحيم محمد علي، الحاصل على المركز الأول على مستوى العالم الإسلامي في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن.

منح الشاب درع المحافظة

ومنح اللواء أشرف عطية، الشاب عبد الرحيم محمد علي، درع المحافظة تقديرًا لإنجازه العظيم، إلى جانب مكافأة مالية تقديرا لجهوده وتفانيه في حفظ القرآن وتجويده.

واستمع اللواء أشرف عطية إلى قصة نجاح عبد الرحيم، إذ تجاوز الصعاب والتحديات فرغم فقدانه للبصر استطاع تطوير موهبته في تلاوة القرآن الكريم.

تكريم الرئيس السيسي

وأكد الشاب أنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية ليلة القدر عام 2019، وأيضًا في مسابقة القرآن الكريم الدولية بالمغرب، وحصل على تكريم من الرئيس.

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية تكريم هذه الفئة المتميزة من حفظة القرآن الكريم، مؤكدا دعمه وتشجيعه للأسر على تعليم أبنائها الدين الصحيح والالتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة في المعاملات الإنسانية.