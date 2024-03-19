الفنانة حلا شيحة لـ«ع المسرح»: القرب من ربنا مش لازم يكون بالزي

قالت الفنانة حلا شيحة، إنها تشعر أن قربها من ربنا يعد سعادة كبيرة في حياتها، مشيرة إلى أن القرب من الله غير مرتبط بملابس معينة.

تغيير طريقة تفكير حلا شيحة

وأضافت حلا شيحة، خلال برنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب على قناة الحياة: «كان بقالي فترة طريقة تفكيري اتغيرت أن مش بالزي أن لازم أقرب من ربنا، واتغيرت بناءً على تجارب بمر بها»، موضحة: «تعلمت أن مش لازم أجلد نفسي على كل حاجة بتحصل ليا وحوليا، واتعلمت أن كل حاجة بتاخد وقتها، واللي أنا حساه هعمله».

انجذاب حلا شيحة للرجال المتدينة

وتابعت: «اللي أنا مؤمنة به بعمله، ولو ربنا قدرني مع الطريق حاجة تانية هشوفها، ومش لازم أكون طول الوقت مع الصراع الداخلي»، مشيرة إلى أنها كانت تنجذب للرجال المتدينة وكنت بحب ارتبط بشخص علشان نصلي سوا ونقرأ قرآن».