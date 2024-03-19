حلا شيحة لـ«ع المسرح»: كان نفسي أبقى ستايلست.. التمثيل مكنش على بالي خالص

قالت الفنانة حلا شيحة، إن وفاة جدتها كانت من أشد الأحداث حزنًا بالنسبة لها، لافتةً إلى أنها كانت تحبها كثيرًا ومتعلقة بها، وتحزن كثيرًا عندما تفكر في بُعد أبنائها عنها حتى ولو لفترة قصيرة، لافتةً إلى أنها منذ صغرها كانت تريد أن تكون راقصة وستايلست.

حلم طفولة حلا شيحة

وأضافت حلا، خلال حوارها ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنها منذ صغرها كانت تقوم برسم الملابس مثل مصممي الأزياء، مشيرةً إلى أنها كانت تقوم بذلك يوميًا، بالإضافة إلى أنها كانت تقوم بالرقص لمدة 4 ساعات في المنزل، وكانت ترفع صوت الموسيقى في المنزل وكانت توبخها أمها، مردفة: «التمثيل مكنش على بالي خالص».

وتابعت: «القدر هو السبب في دخولي مجال التمثيل، ولكن كان من حظي أن أدخل المجال، ولهذا عند نزولي مواقع التصوير أكون سعيدة، من الجميل أن يصدر من الإنسان شخصية غير موجودة فيه ويعيشها وهذا هو الهدف من التمثيل، وأحب أن أرى الشخصية بعد انتهاء العمل كاملة متكاملة».