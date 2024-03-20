يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024، إيذاناً بصلاة عاشر فجر في شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و56 دقيقة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الأربعاء 20-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الأربعاء 20-3-2024، الساعة 4:32 صباحًا ومعه بداية صوم عاشر أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في عاشر أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 20-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 20-3-2024 في كفر الشيخ في عاشر أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و56 دقيقة، على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.