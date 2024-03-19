حلا شيحة لـ«ع المسرح»: اتخذت قرارات خاطئة في حياتي وتعبتني نفسيا وجسديا

قالت الفنانة حلا شيحة، إنَّ كثير من الأحداث في حياتنا لا يمكن تفسيرها بعيداً عن الأقدار، وإنّها مرت ببعض الأحداث التي كانت كذلك قدر من الله – عز وجل، موضحة: «لم أكن أفهم وقتها بعد حكمة ربنا مما حدث ومن قراري الذي اتخذته وظننته صائبا ولكن تكشف لي غير ذلك فيما بعد».

وأضافت «شيحة»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «قدر بنا في النهاية كان خير لي.. في باطنه كان كذلك الخير لي، وهو ما فهمته مع الوقت».

وتابعت الفنانة حلا شيحة، والدموع في عينيها: «فيه حاجة مش عارفة أقولها على الهوا ولا لا.. أحياناً بناخد قرارات في الحياة وفي اعتقادنا إنها صحيح، ولكن في النهاية بنتكشف إنها غلط.. وبنتعب نتيجة هذا القرار الخاطئ، وأنا تعبت بعد ما خدت قرارات غلط في حياتي وكنت أظنها صحيحة، ولكنه أتعبني للغاية، سواء نفسياً أو روحيا أو جسديا، وكل حاجة مكنش أسهل حاجه عندي أعملها».