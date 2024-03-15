أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية في مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة النزلاء

اختتمت فعاليات دورة «إعداد المدربين حول قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل» بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية والتي عقدت على مدار 3 أيام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة عدد من ضباط وضابطات الوزارة.

استهدفت الدورة إعداد وتدريب الضباط العاملين فى مراكز الإصلاح والتأهيل وكذا مسئولى التدريب فى جهات الوزارة على القواعد الدولية الاسترشادية لمعاملة النزلاء التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتأتى تلك الدورة فى إطار التعاون المستمر والبناء بين مسئولى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وجهات الوزارة ومنها أكاديمية الشرطة فى نقل الخبرات وتدريب ضباط الشرطة بما لدى المنظمة الدولية من خبرات تخصصية.

شهدت فعاليات الدورة التدريبية على مدار فترة انعقادها تدريبات بنظام التعليم الإلكترونى" E-learning " اشتملت على عدة محاور خاصة بقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة النزلاء تم تنفيذها بالاستعانة بالتجهيزات اللوجيستية المتطورة والتى كانت محل إشادة من خبراء ومسئولى المنظمة.

وفى نهاية الدورة التدريبية تقدم مسئولو وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشكر لممثلى الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.

يأتي تنظيم تلك الدورة انعكاساً لمدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر الأمنى فى مختلف المجالات الأمنية.