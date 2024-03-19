مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية.. ناقشته الحلقة 9 من مسلسل يحيى وكنوز 3

أحداث عديدة ناقشتها الحلقة 9 من مسلسل يحيى وكنوز 3، منها مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية، عندما كان يتحدث يحيى وشقيقته كنوز مع الأستاذ عصام داخل إحدى فصول المدرسة، كما كانت تتحدث البروفيسورة جميلة مع باقي أفراد العصابة عن فكرة السفر عبر الزمن، لذا نستعرض أبرز المعلومات عن الذكاء الاصطناعي ومخاطره.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

خلال الآونة الأخيرة، فرض الذكاء الاصطناعي سيطرته على كل المهن البشرية، إذ استخدام في تنفيذ عدة مشروعات، أي أنه بدأ يقوم بدور البشر في عدة مجالات ومؤسسات، من خلال الاستعانة به في أمور كثيرة، فهو عبارة عن تقنية تسمح للكمبيوتر بالتفكير والتصرف والاستجابة كإنه إنسانًا، إذ يمكن تزويد الحاسوب بكميات ضخمة من المعلومات والبيانات، ويصبح لديه القدرة على التنبؤ وحل المشكلات.

يستخدم الذكاء الاصطناعي مجموعة من الخوارزميات التي تكون عبارة عن تعليمات وخطوات يجب اتباعها بالترتيب الصحيح، من أجل إكمال المهمة، كما أنه بدأ استخدامه في عدة مجالات، سواء الإعلامية أو الطبية أو التكنولوجية والتسويقية وغيرها، كما أنه سبب مخاطر لمهن عدة، بالإضافة إلى أن يتم ربط تقنية الذكاء الاصطناعي الإنتاجي مع برنامج حاسوبي يُعرف بـ«شات بوت» وهو يعمل على تلقي الرسائل النصية من المستخدمين ويستجيب لها بطريقة منطقية وذكية وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن».

وهناك العديد من المخاطر التي يسببها الذكاء الاطناعي على البشرية وفقا لما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ومنها:

انتهاك الخصوصية

يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية، ما قد يؤدي إلى انتهاك الخصوصية.

التمييز والتحيز

من الممكن أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي متحيزة، مما قد يؤدي إلى التمييز ضد بعض المجموعات.

استبدال الوظائف

قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى استبدال الوظائف البشرية، مما يتسسبب في انتشار البطالة، وبالتالي فقدان العديد من الوظائف.

المعلومات المضللة

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى ظهور معلومات مضللة، ويتسبب في انتشارها ووقد يؤدي إلى تطوير برامج التجسس.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.