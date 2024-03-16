الملك بسامتيك الأول أمر به في مسلسل يحيى وكنوز 3.. هل يكون تحنيط الأحياء؟

مغامرات وأحداث كثيرة، يحكيها مسلسل يحيى وكنوز 3، المعروض على شاشة قناة DMC؛ إذ يظهر بطل المسلسل الكرتوني وهو يروي حكايات ومغامرات مختلفة خاصة بالتاريخ المصري، عبر فيديوهات بمنصات التواصل الاجتماعي، والسفر إلى مختلف العصور عبر البوابة السحرية الخاصة به.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3

خلال أحداث الحلقة 6 من مسلسل يحيي وكنوز 3، ذهب يحيى إلى الملك بسماتيك الأول، حتى يقترح عليه كيف يوحد الشمال والجنوب، بعيدًا عن شن حرب تودي بحياة الآلاف، وذلك عن طريق ابنته نيتوكريس الأولى.

بعد ذهاب الملك بسماتيك الأول، إلى قصره، ذهب إليه رئيس عصابة سارقي الهوية الذي يُدعى «فضولي»، وأخبره أن حاكم جوش أعد جيشا كبيرا لمحاربة الملك، كما أخبره أنه شاهد بعينيه الأعداد الكبيرة من جيش الأعداء.

سمع أحد معاوني الملك بسماتيك الأول، ما دار بين الملك وفضولي، وأخبر الملك أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة في صورة إماءة رافضة لهذا الكلام، حينها نطق الملك: «يا حراس حنطوا الخاينين دول أحياء».

هل يمكن أن يتم تحنيط الأحياء

ونستعرض هل يمكن أن يتم التحنيط للأحياء أيضًا أم لا، وفق ما أوضحه الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، أن عملية التحنيط لا يمكن أن تتم على الأحياء إطلاقًا، كما أن له عدة خطوات حتى يتم بشكل صحيح.

وأضاف «شاكر» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن عملية التحنيط لا تتم سوى على الموتى فقط، وذلك عن طريق استعمال مواد كيميائية، حتى يظل جسم الإنسان محافظًا على مظهره ويبدو كأنهُ حي، عند تسجيته في مكان عام قبل إجراء مراسم الدفن.

هناك متطلبات بعض الديانات، تؤخر الدفن لعدة أيام، أو تضطر لنقل الجثة إلى مكان آخر، لذلك يتم تحنيط الموتى لمنع تعفن الجثة، ولابد أن تتم عمليات التحنيط بعد مرور فترة زمنية.