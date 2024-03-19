حلا شيحة لـ«ع المسرح»: لم أتنصل من الفن.. وليس لدي مشكلة مع تامر حسني

قالت الفنانة حلا شيحة، في ردها على ما أثير أثناء أزمتها مع الفنان تامر حسني: «أنا لا أتنصل من الفن وهو عملي ومهنتي، وبعيدا عن التمثيل كيف أتنصل من الفن وأنا ابنة فنان».

وأضافت «حلا»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «الكثير من الفنانين الذين يعرفوني تواصلوا معي وقالولي مش زعلانين، وفاهمين اللي بيحصل».

حلا شيحة: لم يكن لدي مشكلة مع تامر حسني

وتابعت: «الناس مسمعتش مني أنا، وعشان كده زعلوا، وعمر ما حد يقدر يرضي كل الأطراف مهما عمل، ولا كل الناس هترضى عنك».

واستطردت: «في وقت الفيلم مع الفنان تامر حسني، مكنش عندي مشكلة مع الأغنية وتصويرها، بل كنت ناسية القصة كلها وموضوع الأغنية، ولكن ما حدث وقتها قد يحدث مع أي امرأة غيري، وإثارة الجدل جاءت كوني تحت الأضواء».