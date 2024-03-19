«الجيل الديمقراطي» بالدقهلية ينظم صالونا ثقافيا حول المشاركة المجتمعية

نظم حزب الجيل الديمقراطى بالدقهلية، صالونا ثقافيا حول كيفية المشاركة المجتمعية، وأهمية الدور المجتمعي للأحزاب السياسية بجانب مؤسسات الدولة.

تدريب أعضاء الحزب على إقامة الفعاليات

وقال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا للحزب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام محافظة الدقهلية، إن الهدف من الصالون هو تدريب الأعضاء الجدد على كيفية إقامة الفعاليات والمشاركة المجتمعية في الأعمال الخيرية.

ونظم الحزب على هامش الصالون الثقافي حفل إفطار لنزلاء دار «بداية جديدة» للإيواء، وفريق العمل من أجل إدخال البهجة على أهالينا نزلاء الدار وتغيير الروتين اليومي لهم داخل الدار .

المبادرات الخيرية

وأضاف «هجرس»، أن اليوم يضيف روح التعاون بين قيادات وأعضاء أمانة الدقهلية وشباب الحزب، ويسهم في نقل الخبرات للشباب وتشجيعهم على المبادرات الخيرية، مؤكدا أن شباب مصر قادر على إظهار مصر بصورة مشرفة أمام العالم، والدليل ما تظهر مصر بشبابها كل يوم خلال المبادرات الفردية والجماعية طول شهر رمضان الكريم .